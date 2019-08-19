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حوادث

خلال أيام.. الإعلان عن نتيجة تظلمات الحركة القضائية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:21 م
المستشار عبدالله
المستشار عبدالله عصر،
محمد عيسي
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كشفت مصادر قضائية عن أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار عبدالله عصر، سوف يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة التظلمات المقدمة من المستشارين على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019- 2020.

وانتهى أمس المجلس الأعلى للقضاء، من تلقي طلبات التظلمات المقدمة من المستشارين على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019-2020، والذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

ومن بين أبرز المستشارين الذين تمت ترقيتهم، المستشار محمد نافع رئيس دائرة جنح مستأنف إرهاب الجيزة ومدينة نصر، في فترة فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمستشار خالد محجوب، والمستشار عماد الدين الدرمللي رئيس دائرة جنح مستأنف إرهاب الجيزة، حيث تمت ترقيتهم رؤساء بمحاكم الاستئناف، وخلال إعداد الحركة، تمت مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة.

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