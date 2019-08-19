"فرحات": تحويل الميكروباص لنظام الغاز الطبيعي يوفر لمالكه ألفي جنيه شهريًا

كشف المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، طريقة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.



وقال فرحات خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "يوجد 72 مركزًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، حيث يتيح التحويل العمل بالنظامين على حسب رغبة السائق".



وأوضح أن الدولة تتجه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي، لتوافر كميات طبيعية من الغاز خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر، فضلًا عن دوره في ترشيد استهلاك الطاقة.



وكشف عن أن خطة تحويل سيارات الأجرة للعمل بنظام الغاز الطبيعي ستبدأ في سبتمبر المقبل، حتى ديسمبر 2022، متوقعًا توفير نظام الغاز الطبيعي ما يقرب من ألفي جنيه لمالك السيارة الميكروباص شهريًا، و1500 جنيه للتاكسي.



وأشار إلى أن تكلفة تحويل السيارة الميكروباص والتاكسي، للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7500 جنيه.