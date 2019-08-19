تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك الغائبين عن ودية جينيس

أدي يوسف أوباما ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني ومحمد الشافي وعمر السعيد وعبدالله جمعة ومحمد حسن وحمدي النقاز وأشرف بن شرقي ومحمود الونش، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قوية تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز المدرب العام.



وكان الزمالك بقيادة طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق، حقق فوزًا عريضًا على ديكاداها الصومال بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي.



ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.