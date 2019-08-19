اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

أكد المهندس محمود العناني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن من ٢٦ إلى ١٨ جنيهًا في المزرعة بنسبة ٣٠٪ انخفاض خلال أسبوع.



ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في الأسعار لمدة أسبوع حتى تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، لكن بنسب قليلة.



وقال «العناني» في تصريحات لـ«الدستور» إن انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة إنتاج المزارع والشركات المنتجة، ووجودة المناخ الجيد وعدم وجود أمراض، إلى جانب لحوم العيد ووجود كميات كبيرة من هذه اللحوم مخزنة في الثلاجات، حيث تم ذبح كميات كبيرة من الأضاحي تتعدى المليون ونصف المليون ذبيحة.