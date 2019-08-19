الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

أرسل النادي الأهلي، خطابا لاتحاد كرة القدم، يؤكد فيه رفضه القاطع للأخطاء التحكيمية "الفجة"، التي كبدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم، مضيفا أن النادي سبق وحذر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة عرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين تقنية الـ"الفيديو".



وتابع: "تعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية"، مؤكدا في خطابه أنه تحمل فوق الطاقة ونفد صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة.



جاء ذلك وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر.. وأن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة في خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجدي خاصة أن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية "حكم الفيديو المساعد"، ويدرس الأهلي حاليا ما لم يكن يتمناه وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام على إدارة مبارياته في الفترة القادمة.