"سوهاج الجامعي" يستخرج جسم زجاجي من صدر شاب

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي، استطاع إنقاذ حياة شاب في عمر 29 عاما، حضر مصابًا بجسم حاد فى الرقبة وممتد بداخل الصدر، بعد تردده علي العديد من المستشفيات العامة والخاصة.



وأشار الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، إلى أنه تم إجراء عدد من الإشعات والفحوصات الطبية فور وصول المصاب والذي يدعي ا. ح. 29 عاما مقيم بمركز نجع حمادي، محافظة قنا، حيث تبين وجود جسم حاد، بحوار القصبة الهوائية وشرايين الرقبة الرئيسية.



وقال الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس القسم، إنه تقرر إجراء جراحة عاجلة أجراها الدكتور عصام البدري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر والفريق الطبي المعاون، وهيئة التمريض، لاستخراج الجسم الغريب والسيطرة علي النزيف من الشرايين الرئيسية الذي قد ينتج من استمرار وجوده بالداخل، حيث تبين وجود جسم زجاجى مخترق الرقبة والمنطقة العلوية من الصدر تم استخراجه بنجاح والشاب بحالة جيدة.