الأحد المقبل.."نطق فكرًا" جديد عمرو عبد الحميد على شاشة TeN

يقدّم الإعلامي عمرو عبدالحميد، برنامجًا جديدًا تحت عنوان «نطق فكرًا» وهو برنامج يستضيف عددًا من المفكرين والمثقفين الكبار في مصر والوطن العربي ؛ تبدأ أولى حلقاته على شاشة قناة TeN الأحد المقبل.



و«نطق فكرًا» سلسلة من الحلقات تجاوب على عدد من الأسئلة الملّحة عن الهوية المصرية والعقل المجتمعي والديمقراطية والخطاب الديني ومفهوم الخلافة الإسلامية وكيف وصل الإرهاب لشعوبنا العربية؟ وما الفكر، الذي يؤثر على الشعوب العربية الآن؟ وهل نملك الجرأة على إعمال العقل؟، وغيرها من الأسئلة، التي تحاول أن تصنع رؤية وخريطة طريق واضحة لتشكيل الهوية المصرية الحديثة ودولتها القوية الراسخة في المستقبل.



من جهته قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدّم البرنامج، «في (نطق فكرًا) نحاور عددا من المفكرين الكبار، الذين تشكّل أعمالهم وآراؤهم وأطروحاتهم، مصابيح تضئ طريق التنوير لنا»، مضيفا أن «البرنامج يبحث عن الهوية المصرية والشخصية التي نحاول أن نتلمسها لمجتمعنا الآن في الوقت، الذي شهدت فيه مصر عدد من الأزمات والأحداث التي تأثرت وأثرت بها».



ويحل الفيلسوف المصري الدكتور مراد وهبة ضيفًا فى أولى حلقاته برنامج «نطق فكرًا»، الأحد المقبل 25 أغسطس 2019 الساعة 8 مساء.