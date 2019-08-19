رئيس "قضايا الدولة" يهنئ السيسي بفوز مصر بكأس العالم لكرة اليد

هنأ المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الشعب المصري العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس العالم، وما قدموه من أداء مشرف وبطولي يستحقون معه كل تقدير واحترام، سائلين المولى عز وجل أن يديم على جميع منتخباتنا الوطنية في جميع الألعاب الرياضية الفوز والنجاح والتوفيق.



وأكد "خليل" أن شباب مصر بخير وإرادتهم صلبة لا تلين لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.