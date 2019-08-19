القومي للبحوث: سجلنا 21 براءة اختراع في 2018 (فيديو)

قال نائب رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور حسين درويش، إن الاحتفال بعيد العلم تقليد يدفع العلماء المصريين للابتكار وبذل مزيد من الجهد في أبحاث جديدة، وذلك لأن الدولة تقدرهم.



وأضاف درويش خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في البحث العلمي، خاصةً بعد إقرار مشروع حوافز الابتكار، التي تحفز الباحث على الانطلاق في بحوثه، مؤكدا أن كل دول العالم قائمة على الاقتصاد المبني على المعرفة، وبالتالي علينا أن نصنع المعرفة بأنفسنا لخدمة الاقتصاد الوطني حتى لا نكون تابعين للدول المتقدمة.



وأكد أن مكافأة الدولة المصرية للباحثين تحفزهم على الإنتاج، مع وجود مكاتب تعمل كنقطة وصل بين الباحث والمستثمر ساهمت في خروج البحث العلمي المصري للنور، مضيفا أن المركز القومي للبحوث عام 2018 سجل حوالي 21 براءة اختراع، ونشر 3300 بحث علمي، مضيفا أن المركز يحتوي على مكتب خاص بالتعاملات والربط بين المستثمر والباحث، للاستفادة بها في الاقتصاد المصري.



واستكمل حديثه: "من أهم براءات اختراع المركز أقمشة ضد البكتيريا، ستحقق طفرة كبيرة في المجال الطبي لأنها توفر عملية التعقيم ومنع التلوث، مُناشدًا الحكومة بتطبيقها في المستشفيات، مضيفا أن الأمراض الوراثية أحد العلوم الجديدة التي يتفرد بها المركز، مؤكدًا على احتواء المركز على المعمل المرجعي الوحيد لها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.



واستطرد درويش في حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، أن البحث العلمي متعطش دائمًا للتمويل، حتى يتواكب مع الثورة التكنولوجية المتقدمة، لأن العلماء دائمًا طموحاتهم عالية وفي حاجة دائمة لأحدث الأجهزة والكيماويات.



واختتم حواره، بأن من أهم براءات الاختراع بالمركز الحفاظ على عصير القصب من تغيير لونه لأطول فترة ممكنة، مؤكدًا أن إحد الشركات حرصت على شراء براءة اختراع حفظ عصير القصب من المركز، مضيفا أن البراءة وجدت حلولا لمنع "سواد" عصير القصب، وتم تعليبه في عبوات صفيح "كانزات".