استقرار أسعار الخضروات.. وكيلو البطاطس بـ 3 جنيهات

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه، إن أسعار الخضراوات شهدت استقرارًا ملحوظًا اليوم الاثنين.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الطماطم سجلت من 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.50 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر الفاصوليا إلى 17 جنيها، والكوسة بـ6 جنيهات.



وأشار إلى أن سعر كيلو الباذنجان البلدي ترواح بين 1.50 و3 جنيهات، وسجل البنجر 4 جنيهات، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيهًا.