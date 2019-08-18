براتب 3500 جنيه.. القوى العاملة تعلن توافر 320 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 320 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن، وبراتب يصل لـ3500 جنيه، وذلك للشباب بين 18 إلى 45 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 70 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وذلك براتب 3500 جنيه.



كما تطلب الشركة، 250 فرد أمن إداري، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب يتراوح من 2500 إلى 2800 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01022347392 أو 01140472192، والتواصل مع المدير المسئول مسعد حماد، أو التوجه لمقر الشركة في 12 شارع أحمد فهيم، الحي السابع، مدينة نصر.