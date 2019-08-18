عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

لكل فنان عادة غريبة يقوم بها في حياته الخاصة وبعيدًا عن عدسات الكاميرات ومن هؤلاء الفنانة نادية لطفي.



وكشفت نادية لطفي، في حوار تلفزيوني سابق لها، أنها دائمًا تحمل مملحة في حقيبة يدها لأنها تحب الملح، ولا تقدر على الاستغناء عنه، وأنها تعشق الفول، للدرجة التي جعلت الفنان جورج سيدهم يقول لها ذات مرة إنها تأكل 5 أفدنة من الفول في السنة.



وأضافت،أن والدها كان يريد أن تكون مثل العسكري، فأصبحت ضابطًا ولذلك التحقت بالمدرسة الألمانية، وأنها لا تحب أنصاف الحلول والالتواء، وتلجأ دائمًا للمنطق والقانون.



يذكر أن الفنانة نادية لطفي، اسمها الحقيقي هو بولا محمد مصطفى شفيق، لأب مصري وأم بولندية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعد علامة من علامات السينما المصرية وقدمت عملا تلفزيونيًا واحدًا وهو "ناس ولاد ناس" وعملا مسرحيا واحدًا وهو "بمبة كشر"، وكان لها نشاطًا ملحوظًا في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.