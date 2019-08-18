الحضري للاعبي اليد للناشئين.. ألف مبروك رجالة اليد أبطال العالم
الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:29 م
أشرف عزبطباعة
هنأ عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد الفوز على منتخب ألمانيا، 32-28 والتتويج بكأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما المقامة حاليا بمقدونيا.
ونشر الحضري، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: ألف مبروك رجالة اليد أبطال العالم للناشئين لأول مرة مبروك لمصر والمصريين، وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الإنجاز.
ونشر الحضري، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: ألف مبروك رجالة اليد أبطال العالم للناشئين لأول مرة مبروك لمصر والمصريين، وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الإنجاز.