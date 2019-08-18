الحضري للاعبي اليد للناشئين.. ألف مبروك رجالة اليد أبطال العالم

هنأ عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد الفوز على منتخب ألمانيا، 32-28 والتتويج بكأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما المقامة حاليا بمقدونيا.



ونشر الحضري، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: ألف مبروك رجالة اليد أبطال العالم للناشئين لأول مرة مبروك لمصر والمصريين، وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الإنجاز.

