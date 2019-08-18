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رياضة

تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك استعدادا لمباراة ديكاداها

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
أشرف عزب
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حرص طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة ديكاداها بشكل أساسي، في ذهاب دور الـ 64 التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بأداء تدريبات خفيفة، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم، المقام حاليا على ملعب النادي، ثم توجه اللاعبين لصالة الجيمانزيوم، لأداء بعض التدريبات البدنية للخروج من أي إرهاق، بينما أدي باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسيا تقسيمة في التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراة العودة أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة.

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