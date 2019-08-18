مصر تدين التفجير الانتحاري في حفل زفاف بكابول

أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية "كابول"، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من بينهم عدد من النساء والأطفال.



وأعربت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في التصدي لكل أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.



وأعلنت السلطات الأفغانية صباح اليوم، مقتل 63 شخصًا على الأقل وجرح 182 آخرين، حيث قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إن بين الضحايا نساءً وأطفالًا، فيما حمل الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان المسؤولية، إلا أن حركة "طالبان" أدانت الهجوم ونفت أي تورط لها فيه.