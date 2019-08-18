إندي كار: إلغاء تصفيات بوكونو بسبب الظروف الجوية السيئة

تسببت الأمطار بإلغاء تصفيات جولة بوكونو من سلسلة إندي كار الأمريكية، حيث ستنطلق السيارات وفقًا لترتيبها الحالي العام.



هطلت الأمطار بغزارة وبشكل متواصل على الحلبة، ما اضطر المنظمين لإلغاء التصفيات نظرًا لاستحالة تسجيل أزمنة مع خطورة عالية لحوادث متعددة خلال الحصة؛ نظرًا لصعوبة الرؤية والمسار المليء بالمياه.



وذلك يعني أن جوزيف نيوجاردن سائق بينسكي سينطلق من المركز الأول إلى جانب أليكسندر روسي سائق أندريتي أوتوسبورت، لكن الأول لن ينال النقطة التي يتم منحها عادة لصاحب قطب الانطلاق الأول.



سيمون باجينو الفائز بسباق إندي 500 سينطلق ثالثًا أمام سكوت ديكسون سائق شيب جاناسي.



مركز الانطلاق الخامس سيشغله ويل باور أمام ريان هانتر-ري، تاكوما ساتو وجراهام رحال.



بينما سيكمل فيليكس روزنكفيست وجايمس هينشكليف ترتيب مراكز الانطلاقة العشرة الأولى.