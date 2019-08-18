الجيش الليبى ينفذ 14 غارة جوية على الإرهابيين بمصراتة وغريان

نفذ سلاح الجو الليبي، صباح الأحد، 14 ضربة جوية على مواقع للمليشيات بمدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس وغريان في الشمال الغربي.



وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن "سلاح الجو نفذ غارات مكثفة على ميليشيات مصراتة تخطت 13 غارة".



وأشار المركز في بيان، إلى أن "سلاح الجو نفذ أيضا ضربة جويّة بمحيط مدينة غريان على تمركزات المليشيات الإرهابية".



وكان سلاح الجو الليبي قد استهدف، السبت، ودمر تجمعات وآليات للإرهابيين في جميع أنحاء البلاد؛ خاصة في المنطقتين الغربية والجنوبية.



وبحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن قوات الجيش استهدفت عددًا من المليشيات في عدة أماكن ومواقع خاصة لمليشيات الإرهابي أسامة جويلي، بتنسيق متكامل بين القوات الجوية والقوات البرية.



وأضاف البيان أن "جويلي حاول دعم مليشيات الزاوية المتمركزة في مدينة غريان جنوب طرابلس، واستهدفت القوات الجوية محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لتمركزات المليشيات، وأسفر الاستهداف عن تكبيد المليشيات خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى".



كما أكد أن "القوات استهدفت مواقع المليشيات الجهوية من مدن مصراته وزليتن والخمس وإرهابيي شورى بنغازي في محور عين زارة".



كما نفذ سلاح الجو الليبي، الجمعة، طلعات قتالية استهدفت المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة بمطار زوارة، وضرب مستودعات تستخدم لإيوائها وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش.