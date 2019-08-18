دى يونج: بدأنا الموسم بشكل سيئ

انتقد الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، أداء فريقه في مباراة أتلتيك بلباو، التي خسرها البارسا بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، مساء الجمعة، على ملعب "سان ماميس" التي شارك فيها أساسيا.



وتعد هذه المرة الثانية التي ينتقد فيها دي يونج أداء وأسلوب لعب البارسا، بعد الأولى التي أعقبت فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة كأس خوان جامبر ضد أرسنال يوم 4 أغسطس الجاري خلال فترة الإعداد.



وقال دي يونج في تصريحات لشبكة "زيجو سبورت" الهولندية: "بدأنا الموسم بخسارة، لعبنا بشكل سيء، في الحقيقة نحن محبطون بعد الهزيمة ونشعر بخيبة أمل كبيرة".



وأضاف لاعب الوسط الدولي الهولندي: "الهزيمة جاءت بسبب الطريقة التي لعبنا بها، ضغط علينا بلباو ضغطا عاليا، لدينا الجودة للتغلب على هذا الضغط لكننا لم نفعل".



وواصل: "الفريق اتخذ الكثير من القرارات الخاطئة، لم نجد أي حلول على مدار المباراة، وخضعنا لأسلوب أتلتيك بلباو لنتلقى الخسارة".



وبخصوص تشابه لعب برشلونة مع أياكس الهولندي فريقه السابق، اختتم دي يونج: "هناك بعض التشابهات بين طريقة لعب الفريقين، لكن لا تزال هناك اختلافات عدة".



يذكر أن دي يونج "22 عاما" انضم إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من أياكس مقابل 75 مليون يورو، علما بأنه شارك مع الفريق الهولندي في 52 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.



وشارك اللاعب الهولندي الشاب في 5 مباريات مع البارسا خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، لم يسجل خلالها أي أهداف.