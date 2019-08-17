مهاب مميش: هذا ما قدمته من إنجازات لقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن المجرى الملاحي لقناة السويس يواجه منافسة مع مختلف المسارات البديلة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتطوير أداء ومواصفات الملاحة البحرية.



وأضاف "مميش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أننا استطعنا أنا وزملائي خلال الفترة الماضية اختصار زمن الإبحار 50%، من 22 ساعة إلى 11 ساعة، موضحًا أنه عمل على تعميق قناة السويس حتى أصبحت أهم وأسرع مجرى ملاحي وأكثر جذبًا للسفن في العالم، وهو ما انعكس على الاقتصاد القومي المصري وخزانة الدولة.



وأوضح أن التفريعة الجديدة التي أقيمت بقناة السويس ساعدت على إنقاذ التجارة العالمية من التعطل في حالة تعطل سفينة في القناة الرئيسية، متابعًا: "أبلغوني في بداية تولي منصبي الجديد أن مركب شحطت في بورسعيد وعطلت القناة بأكملها قولت لنفسي القناة اللي اتحفرت بالفاس والجروف واحنا عندنا معدات مش هنقدر نحفر تراك تاني لتجنب هذه المشكلة وبالفعل تم حسم الفكرة وتنفيذها".

