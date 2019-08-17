السبت 17 أغسطس 2019 الموافق 16 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

مهاب مميش: هذا ما قدمته من إنجازات لقناة السويس

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:29 م
مهاب مميش
مهاب مميش
أسماء يوسف
طباعة
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن المجرى الملاحي لقناة السويس يواجه منافسة مع مختلف المسارات البديلة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتطوير أداء ومواصفات الملاحة البحرية.

وأضاف "مميش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أننا استطعنا أنا وزملائي خلال الفترة الماضية اختصار زمن الإبحار 50%، من 22 ساعة إلى 11 ساعة، موضحًا أنه عمل على تعميق قناة السويس حتى أصبحت أهم وأسرع مجرى ملاحي وأكثر جذبًا للسفن في العالم، وهو ما انعكس على الاقتصاد القومي المصري وخزانة الدولة.

وأوضح أن التفريعة الجديدة التي أقيمت بقناة السويس ساعدت على إنقاذ التجارة العالمية من التعطل في حالة تعطل سفينة في القناة الرئيسية، متابعًا: "أبلغوني في بداية تولي منصبي الجديد أن مركب شحطت في بورسعيد وعطلت القناة بأكملها قولت لنفسي القناة اللي اتحفرت بالفاس والجروف واحنا عندنا معدات مش هنقدر نحفر تراك تاني لتجنب هذه المشكلة وبالفعل تم حسم الفكرة وتنفيذها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مميش": قناة السويس الجديدة نواة لمشروع قومى عملاق لتنمية المحافظات الساحلية

"مميش": الصحافة همزة الوصل بين الدولة والشعب

شباب الملتقى العالمي يزورون قناة السويس

مميش: المنطقة الصناعية الروسية "فاتحة خير"

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

سر انسحاب مارتن لاسارتي من مؤتمر الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

محمد الباز يفضح علاقة اليوتيوبرز أحمد بحيري بجماعة الإخوان الإرهابية

منذ يومين

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

السيسى ينفعل على محافظ الإسكندرية: بيوت الله لا تُبنى على أرض وضع يد

ads

الصور

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

الأكثر قراءة

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

حلاوة زمان

في حورا نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف غزة.. ردا على إطلاق الصواريخ

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا.. وأمطار على الجنوب

"حمدوك" رئيسا للحكومة السودانية.. و"المجلس العسكري" يحل نفسه غدا

بيراميدز يقصي الأهلي من كأس مصر بعد التغلب عليه بهدف تراوري

منوعات

عملية احتيال ماكرة.. زوجان يلفقان الحمل والولادة والوفاة لجمع المال

أعراض لا ينبغى تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

خلى السعادة عادة.. 6 نصائح من أجل حياة أكثر راحة أهمها التوقف عن الاعتذار

تعرف على كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم

كشكول

عمر: ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الثانوية وغيرها اشاعات تهدف لاثارة البلبلة

"التراكمية".. أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن إلغاءها ... ومتخصصون تواجه صعوبات في التطبيق

6 أسباب تعرقل تطبيق الثانوية التراكمية العام الدراسي الجديد

منح شهادة مزاولة المهنة لـ1897 معلما

إسلام سياسي

المجلس العسكري السوداني يشيد بدور مصر في أزمته

البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل بترول الشيبة السعودي

صحيفة أمريكية: حان الوقت لإدراج قطر رسميًا "دولة" راعية للإرهاب

التفاصيل الكاملة حول مطالبة شباب الإخوان للقيادات بالإعتذار لمصر


زيت وسكر

غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف

“حمالة الأطفال” تسبب الاختناق وتأثر على العضلات

تعرف علي كيفية طرد السموم من الجسم

حقيقة العثور على لحوم حمير بالغردقة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: مهرجان القومى للمسرح ينقل رسالة حب وإبداع لكل العالم

جندى

الشاعر الجزائرى مفدى زكريا

معاناة

صفحتنا ع الفيس بوك