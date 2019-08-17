إصابة أكثر من 20 شخصًا في انفجار استهدف حفل زفاف بأفغانستان

أعلن مصدر طبي أفغاني، اليوم السبت عن إصابة أكثر من 20 شخصًا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة كابول.



وقبل عشرة أيام استهدفت حركة طالبان بسيارة ملغومة قوات الأمن الأفغانية في حي مزدحم بالعاصمة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 15 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.