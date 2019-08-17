تأجيل محاكمة 148 متهمًا في أحداث اقتحام أقسام الشرطة بالمنيا

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وأمجد سمير محاكمة 148 متهمًا من عناصر الإخوان متورطين في أحداث عنف بمركز سمالوط إلى جلسة بعد غد الاثنين لعدم ورود التقرير الخاص بهيئة الإذاعة والتليفزيون مع استمرار حبس المتهمين.



وقال خالد أبو العلا ومحمد الكسار عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة رفضت الاستماع إلى مرافعة الدفاع؛ لعدم ورود تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون الخاص بمشاركة بعض المتهمين في الأحداث التي تضم سماع 148 متهما بينهم حدثان و20 آخرين محبوسين على ذمة القضية متورطين في اقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية بمركز سمالوط إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة والنيابة العامة أحالت جميع المتهمين إلى الجنايات في مارس 2014 بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وفق القانون والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.