البلجيكي جوفين يتأهل إلى نهائي بطولة سنسيناتي للأساتذة للتنس

تأهل البلجيكي دافيد جوفين إلى نهائي بطولة سنسيناتي للأساتذة المقامة حاليا في أمريكا، وذلك بعد تغلبه اليوم السبت على الفرنسي ريشارد جاسكيه في نصف النهائي، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-4).



وتأهل جوفين بالتالي إلى أول نهائي في مسيرته ببطولات الأساتذة، حيث حقق أفضل نتيجة في تلك الفئة من البطولات، بالوصول إلى نصف النهائي 4 مرات من قبل، من بينها مرة في بطولة سنسيناتي العام الماضي.



ويلتقي جوفين في النهائي مع الفائز من مواجهة المصنف أول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروسي دانيل ميدفيديف.



ويتعادل جوفين في المواجهات المباشرة مع ميدفيديف (1-1)، حيث خسر البلجيكي المواجهة الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، قبل أن ينتقم في ويمبلدون الشهر الماضي، بينما يتفوق ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة على جوفين (6-1)، وسبق وأن تواجها مرتين من قبل في بطولة سنسيناتي عام 2013 و2015، وفاز النجم الصربي بالمواجهتين.