برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام

اختبرت العاصمة الألمانية برلين، أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام. ومن المقرر أن تتنقل الحافلة الصغيرة التي تحتوي على 6 مقاعد في حي تيجل ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر لركوب الحافلة.



وقالت رئيسة «بي في جي» للنقل في برلين، زيجريد نيكوتا، إن الاختبار مستمر لنهاية العام للوقوف على أداء الحافلة خلال القيادة الذاتية ووقع ذلك على الركاب.



وبحسب البيانات فإن أقصى سرعة تسير بها الحافلة هي 15 كيلومترًا في الساعة، وسيكون هناك مرافق على متن الحافلة لمراقبة عملية السير والتدخل حال حدوث مشكلات.