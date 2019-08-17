«دايت جنسي».. كيف تستغل العلاقة الحميمة في إنقاص الوزن

تعتبر ممارسة العلاقة الحميمة، من الأمور الطبيعية للكثير من الأزواج، كما أنها عملية حساسة، وبها الكثير من الأمور المعقدة التي قد ينشأ عنها خلافات، ففي عالمنا العربي هناك الكثير من المشاكل الجنسية التي يفضل البعض عدم الحديث عنها؛ الأمر الذي يساعد في زيادة نسب الطلاق.



ويمكن للعلاقة الحميمة تأثير في إنقاص الوزن، وهذا ما أكده باحثون من جامعة «كامبريدج» البريطانية، وفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل» البريطاني.



وقال الباحثون، إن ممارسة الجنس، من الأمور التي تشبه تأثير ممارسة التمارين الرياضية، حيث إنها تساعد في حرق أكثر من 250 سعرًا حراريًا.



وأوضح الباحثون، أن ممارسة العلاقة الجنسية تساعد بشكل كبير في تنشيط عضلة القلب الأمر الذي يساعد بشكل كبير في حرق الدهون.



وتعتبر كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال الجماع مختلفة من شخص لآخر، فالرجال يحرقون سعرات حرارية أكثر من النساء.



ومؤخرًا ظهر الكثير من الأطباء المختصين في حرق الدهون من خلال ممارسة العلاقة الحميمة، من خلال إرشاد الأشخاص عن الأوضاع التي تزيد من عملية حرق الدهون.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسي، أنه يمكن حرق الدهون والحصول على الجسم المثالي بمساعدة الطب النفسي، مشيرًا إلى أن الكثير من الدراسات أثبتت فعاليته في إنقاص الوزن.



وعن استغلال الجنس في حرق الدهون، قال هلال، إن الجنس يبدأ من المخ، مثل كافة القرارات التي يتخذها الإنسان، فالخلايا العصبية بالمخ تمتد خلال ممارسة العلاقة الحميمة، الأمر الذي يجعلها تعطى إشارات للجسم بأكمله ليصبح نشطًا، الأمر الذي يساعد بشكل كبير فى تفتيت وحرق الدهون.