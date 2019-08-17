"الزراعة" عن افتتاح مشروعات الصوب: "النهاردة عيد" (فيديو)

علق الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب، قائلًا: "اليوم يعتبر أحد أعياد مصر بافتتاح المشروعات التنفيذية الضخمة على الأرض".



وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الصوب الزراعية تمثل إضافة كبيرة جدًا، لكون المنتج الزراعي منها يمثل الاستغلال الأمثل للمياه ومضاعفة الإنتاج من وحدة المساحة، والحصول على منتج زراعي تحت رعاية زراعية صحية سليمة.



وتابع، أن هناك مساهمة فعالة من وزارة الزراعة بمستلزمات الإنتاج بالصوب الزراعية وخاصة الأسمدة الأزوتية، وهذه المنظومة لإنشاء الصوب الزراعية بها تلاحم شعبي كامل بين المدنيين والقوات المسلحة.