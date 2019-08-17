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اقتصاد

"رجال الأعمال": مصر منافس قوي لتركيا والصين في جودة الصناعة

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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قال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن المنتح المصري قادر على منافسة المنتجات التركية والصينية في مختلف الأسواق نتيجة لتطور الصناعة المحلية واستخدام خطوط إنتاج أوروبية وخامات عالية الجودة وقدرتها للنفاذ لمختلف الأسواق التصديرية.

وأضاف "فتوح" أن الصناعة المصرية تطورت بشكل لافت خلال السنوات الماضية وأصبحت تضاهي تركيا والصين من حيث الجودة، إلا أنها تواجه منافسة شرسة في السوق المحلية من حيث الأسعار، فضلًا عن ضعف ثقة المستهلك في المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن كل من الصين وتركيا تتفوق على مصر في دعمها للتصدير وتقوم المصانع الأجنبية ببيع منتجاتها بسعر التكلفة لاعتمادها على دعم الصادرات بما يمثل فرق في الأسعار بالسوق المحلية بنسب تترواح ما بين 25% إلى 30% وهو ما يضعف من منافسة الصناعة المصرية محليًا خاصة وأن المستهلك المصري يهتم حالياُ بالسعر على حساب الجودة، وذلك بخلاف المستهلك العربي والأجنبي والذي يعطي أولوية للجودة.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدول المنافسة لمصر فى الصناعة تعتمد على خاماتها المحلية بجانب دعم التصدير مقارنة بالصناعة المصرية التي ما زالت تغطي احتياجاتها الصناعية من الخامات المستوردة وهو ما يشكل نسبة كبيرة فى فروق الاسعار، مشددًا على أهمية دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية في انتاج مستلزمات الانتاج والخامات واعطاء أولوية لدعم الصناعات التي لا تنتج محليًا.

وأكد أن المنتج المصري يلاقي إقبالا كبيرا في أسواق دول الخليج وخاصة الإمارات نتيجة تفوق الصناعة المصرية في الجودة واهتمام المستهلك العربي بالجودة على حساب السعر، لافتا إلى انتشار ظاهرة تقليد العلامات التجارية للمنتجات المصرية وإعادة بيعها على أنها منتجات تركية أو أجنبية لاستغلال ضعف ثقة المستهلك المحلي بالمنتج المصري وهو ما يشير إلى تطور جودة الصناعة المصرية.

وقال إن الصناعة المحلية تعرض لظلم كبير خلال 2011 وحتى 2014 نتيجة لتأثرها بالصعوبات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير قبل البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بالإجراءات المالية التي اتخذتها مصر ضمن برنامجها الإصلاحي وفي مقدمتها تعويم الدولار بجانب فرض رسوم إغراق على بعض المنتجات الأجنبية والحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

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