بعد فوزها بالحذاء الذهبى.. سارة عصام لـ"السيدات": مفيش حاجة مستحيلة

أعربت سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وصاحبة أعلى أهداف في الدوري الإنجليزي، عن سعادتها البالغة، لحصولها على الحذاء الذهبي لكرة القدم للسيدات بنادي ستوك سيتي الإنجليزي.



وقالت سارة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "سعيدة لأني قدرت أحقق حاجة لبلدي وللكرة النسائية، وأني أكد أن الموضوع ليس مستحيلًا".



ولفتت إلى أنها حصلت في عام 2018 على جائزة المرأة العربية، وفي 2019 حصلت على الحذاء الذهبي، مردفة: "هكمل وأشتغل على نفسي، وأعطي البنات أمل، إن مفيش حاجة مستحيلة".