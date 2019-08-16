بالفيديو.. الأنبا يؤانس يترأس صلاة عشية صوم العذراء من دير درنكة

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، منذ قليل، نهضة صوم العذراء مريم في درنكة تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصوم العذراء، لمدة أسبوعين تنتهي في 22 أغسطس الجاري.



ويواصل كثيرون من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء، تزامنًا مع أيام الصوم، لمدة 15 يومَا وينتهي بقداس العيد 22 أغسطس الجاري.



ويصوم مسيحيو مصر هذا الصوم تكريمًا وحبًا للسيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح، كما يقوم البعض بتكريس أسبوع صوم آخر، بالإضافة إلى المدة الأساسية وهى فترة الأسبوعين.



ويعد دير درنكة إحدى المحطات المهمة في مسار العائلة المقدسة، فهو يستقبل نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة.



وتعود أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربى، إلى مجىء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرق الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحرى فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة.