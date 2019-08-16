السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الخليفة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الخليفة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق للدكرور دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.