أحمد الأحمر يهنئ ناشئى اليد بالفوز على إيسلندا والتأهل لنصف النهائى

هنأ أحمد الأحمر، لاعب كرة اليد وأسطورة نادي الزمالك، منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد بالفوز على نظيره أيسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ8 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى نصف النهائى.



وكتب "الأحمر" عبر تويتر: "المنتخب المصري تحت ١٩ سنة يفوز علي ايسلندا ٣٥/٣١ ويتأهل للمربع الذهبي لمواجهة البرتغال في الدور قبل النهائي.. إن شاء الله ربنا يوفقهم ويوصلو للمباراة النهائية".



وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار السادس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا والنجاح فى الفوز على سلوفينيا فى دور الـ 16 .



وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .



وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.