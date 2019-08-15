ميركل وسلامة يبحثان تحديات التوصل إلى الاستقرار في ليبيا

استقبلت مستشارة ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بمقر المستشارية في العاصمة برلين مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة.



وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ميركل وسلامة عقدا «اجتماعا مطولا تناول التحديات التي تواجهها ليبيا في سبيل التوصل إلى الاستقرار».



وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «أثنت خلال الاجتماع على نشاط الأمم المتحدة في هذا السياق».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر منشور بصفحتها الرسمية، استنكارها للهجمات المتزايدة بإضطراد من طرفي الصراع، على المطارات المتاحة للاستخدام من قبل المدنيين في غرب ليبيا، في إشارة إلى مطاري معيتيقة وزوارة اللذان تستخدمهما ميلشيات حكومة الوفاق في أغراض عسكرية.

