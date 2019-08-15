هنادي مهنا تكشف أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال دراستها بإسبانيا

تحدثت الفنانة هنادي مهنا، عن فترة دراستها في إسبانيا والمواقف التي تعرضت لها خلال فترة دراستها والأشياء التي افقتدتها في مصر.



وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها عند سفرها للمرة الأولى بكت بسبب والدها، ولكن المناظر هناك أبهرتها وجعلتها تدخل في الأجواء سريعًا.



وأضافت أنها خصصت يومًا لأصدقائها لتقوم فيه بإطعامهم شتى ألوان الطعام المصري، والتي تقوم بإعداده بنفسها، ومنها "الكشري والملوخية ومحشي ورق العنب"، وغيرها من الأكلات، مشيرة إلى أن والدها الموسيقار هاني مهنا هو من علمها "شهقة الملوخية".



وكشفت عن أصعب المواقف التي عاشتها خلال سنوات دراستها وهي سرقة منزلها واختفاء عدد 3 أجهزة لاب توب، والغريب أن السارق تسلل لمنزلها بنفس المفتاح ولم يسرق أي مبالغ مالية، وكانت وقتها في الامتحانات النهائية وكل دراستها كانت عن طريق اللاب توب.

