تركي آل الشيخ: فرزنا 300 صوت من بين 12 ألف تقدموا لمسابقة الغناء.. ولسة

أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نسبة إقبال كبيرة لمسابقة اكتشاف المواهب الشابة في أرجاء الوطن العربي، التي ينظمها.



وكتب على صفحته بموقع "فيس بوك": "مش متصور كمية الإقبال.. أكثر من 12 ألف صوت ! فرزنا منهم 300 ولسة".



وكان المستشار قد أعلن عن تنظيمه مسابقة لاكتشاف المواهب الشابة فى أرجاء الوطن العربى، لافتا إلى حرصه على تقديم الدعم لأصحاب المواهب فى الطرب، حيث من المقرر تدشينها الخميس المقبل.

