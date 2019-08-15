الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
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ساعات قليلة تفصل النني على ترك أرسنال
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:19 م
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أكدت عدد من التقارير الصحفية أن وكيل اللاعب محمد النني لاعب آرسنال، يتواجد حالياً في مدينة لندن.
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