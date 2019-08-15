العاهل السعودي يتصدر "تويتر"

تصدر اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقع "تويتر" في السعودية بعد أن تداول أكثر من 300 إعلامي وسم #جدارية_شكر_الملك سلمان.



واختار الإعلاميون الذين أدوا مناسك الحج أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين، عبر التعبير عن مشاعرهم وتدوين انطباعاتهم تجاه المملكة السعودية وخدمتها للحجاج.



ووُقعت جدارية الشكر خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، والذي أقيم يوم أمس في فندق "ريتز كارلتون" بجدة.



وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف الوزارة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.



واستخدم بعض الإعلاميين لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم للعاهل السعودي، على ما لمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.



كانت السلطات السعودية أكدت أنها اتخذت تدابير أمنية وقدمت كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي طافت في سماء الحرم لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية.

A mural was signed by hundreds of media representatives during the closing ceremony for #Hajj2019 season, organized by @media_ksa as a sign of gratitude to the Custodian of the Two Holy Mosques for the services offered to pilgrims. #جدارية_شكر_الملك_سلمان pic.twitter.com/WjJ7qPUuO6 — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) August 15, 2019 300 إعلامي من مختلف الدول يدونون في جدارية "شكر الملك سلمان". #جدارية_شكر_الملك_سلمان https://t.co/0p6yMYedSI pic.twitter.com/vHopkPhLJZ — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 15, 2019