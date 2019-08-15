تأجيل حفل عاصي الحلاني في مهرجان قرطاج دون إبداء الأسباب

أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، تأجيل حفله ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، والذي كان مقررًا إقامته يون 17 أغسطس إلى 25 من نفس الشهر.



وقال عاصي الحلاني، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "هذا البيان نشر بعد الاتصال معنا اليوم ظهرا من إدارة مهرجان قرطاج للطلب منا على تأجيل حفل يوم 17 أغسطس إلى 25 أغسطس وتم الموافقة من قبلنا بانتظار التفاصيل والأسباب متمنين كل الخير لتونس وشعبها الحبيب واللقاء إن شاء الله سيكون يوم الأحد 25 أغسطس"، وذلك في إشارة إلى إعلان إدارة المهرجان عبر صفحاتها عن تأجيل الحفل.



وكان عاصي الحلاني، قد أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن حفلات عيد الأضحى في لندن وبالتحديد في Central Hall Westminster، حضره حشد هائل من جمهوره من أبناء الجاليات العربية.

