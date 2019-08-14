بومبيو يعلن ديفيد ساترفيلد سفيرًا لأمريكا لدى تركيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، بدء ديفيد ساترفيلد مهامه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا، بعد ترشيحه من قبل الرئيس دونالد ترامب منذ شهور.



وأعرب بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم عن سعادته لعمل ساترفيلد في تركيا واصفا إياه بأنه "أفضل دبلوماسي"، وأنه يحظى بثروة من المعرفة والخبرة في هذا المنصب.



وأضاف الوزير الأمريكي "نحن محظوظون لأن يكون ساترفيلد ممثلًا لمصالح الولايات المتحدة".



ورشح الرئيس دونالد ترامب، فبراير الماضي رسميا ديفيد ساترفيلد ليكون سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى تركيا، وكان يعمل قائما بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى منذ عام 2017 ومبعوثا خاصا بشئون سوريا.



وأمضى ساترفيلد بضع سنوات من خدمته في العراق بعد الغزو الأمريكي لها في عام 2003. وعمل نائبا لرئيس البعثة في بغداد حتى عام 2006، كما عمل ساترفيلد في سفارات الولايات المتحدة في سوريا والسعودية.



وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" التي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلف الناتو، بخلاف تنقيبها غير المشروع عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

