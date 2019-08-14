كلوب يصل للمباراة 800 في مسيرته أمام تشيلسي

يواصل المدرب الألماني يورجن كلوب تحقيق أرقام مثيرة حين يواجه ليفربول تشيلسي في السوبر الأوروبي ليلة اليوم الأربعاء.



ويلعب بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول ضد تشيلسي بطل الدوري الأوروبي على ملعب فودافون أرينا لتحديد بطل السوبر الأوروبي.



ويخوض يورجن كلوب مباراته 800 في مسيرته التدريبية، حقق فيها أعلى نسبة فوز مع ليفربول من بين الأندية التي دربها، (57 ٪)، (56 ٪ مع بوروسيا دورتموند، 40٪ مع ماينز).



وستكون مواجهة ليفربول وتشيلسي هي الثامنة بين فريقين من نفس البلد، والأولى بين ناديين إنجليزيين على الإطلاق.