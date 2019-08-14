التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "ودافون أرينا" في تركيا لمتابعة لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في صراع إنجليزي مثير على زعامة القارة العجوز.



وحصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا، بينما تُوّج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي ليرسم الفريقان أول سوبر أوروبي بحضور إنجليزي.



وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.