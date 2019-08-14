فاينالدوم: كلوب ارتدي ملابس رونالد الداخلية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف لاعب الوسط الهولندي لنادي ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فاينالدوم، عن تصرف طريف قام به مدرب الفريق، الألماني يورجن كلوب، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما ظهر قبل اللقاء وهو يرتدي الملابس الداخلية الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال فاينالدوم إن كلوب كان يريد أن يخفف الضغط عن اللاعبين بعد المباراة، فلجأ إلى تصرف طريف قام خلاله بارتداء الملابس الداخلية التي تحمل علامة رونالدو وظهر أمام اللاعبين.



ووصف اللاعب الهولندي الموقف قائلا: "لقد رأيناه يرتدي الملابس الداخلية الخاصة بكريستيانو رونالدو، لقد عقد الاجتماع وقميصه تحت السروال الداخلي الذي يحمل علامة CR7".



وتابع فاينالدوم قائلا: "لقد انقلب جميع اللاعبين على رؤوسهم وسقطوا أرضا من شدة الضحك، فقد كسر هذا التصرف الجليد، عادة في هذه الحالات يكون الجميع في حالة من الجدية والتركيز، لكنه كان مسترخيا وقام بتلك الدعابة".



وأضاف اللاعب الهولندي قائلا: "لقد قام بمئات الدعابات المشابهة، فإذا كان المدرب مسترخيا وواثقا، يؤثر ذلك إيجابا على اللاعبين، إنه بمثابة الأب في هذه المواقف لاعبين، فبمواقفه الطريفة ولغة جسده يخفف الضغط عن اللاعبين".



وكان رونالدو طرفا في تلك المواجهة، إذ كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، وخسر ليفربول اللقب بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.