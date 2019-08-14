الأنبا أنجيلوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس الساحل

قام الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية اليوم الأربعاء، بصلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالساحل بشبرا.



وشارك في صلوات القداس الإلهي كهنة الكنيسة والشمامسة، وذلك في إطار تنظيم الإيبارشية قداسات يومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو الماضي، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناءً عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.