بدء أولى رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

بدأت اليوم الأربعاء، أولى رحلات عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة، حيث استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي 4 رحلات لشركة مصر للطيران قادمة من مدينة جدة تقل نحو ألف حاج بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.



وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي من جميع الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إذ تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول مخصصة لانتظار أهالي الحجاج وذويهم، فضلًا عن تكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم رحلات عودة الحجاج من المدينة المنورة.



وكانت مصر للطيران قد نقلت نحو 75 ألف حاج من المطارات المصرية إلى مطاري جدة والمدينة.