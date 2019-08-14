إقبال كثيف على شواطئ رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث اقبل الالاف على نزول المياه لقضاء اجازة عيد الأضحى والهروب من حرارة الجو.



واتخذت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.



وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطىء والتى شهدت تواجد مكثف لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف.



وتعد مدينة رأس البر بدمياط، احد أشهر مصايف الجمهورية وتشهد إقبال من المصطافين من كافة المحافظات خلال عيد الأضحى.