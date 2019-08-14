ضبط هارب من 13 حكمًا قضائيًا وتسديد غرامات قيمتها 25 مليون جنيه

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس جزئى ومستأنف في قضايا "مبانى، سرقة تيار كهربائى" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 6 سنوات حبس، وغرامات مالية مستحقة بلغت 24 مليونًا و848 ألف جنيه.



وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف المحكوم عليهم الهاربين.