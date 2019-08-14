اليونيسيف تحذر من تزايد انتهاكات خطيرة ضد الأطفال فى مالى

حذرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف" اليوم الأربعاء من أن هناك زيادة حادة في الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في مالي خلال عام 2019، وخاصة في قتلهم وإعاقتهم.



وأظهرت معطيات أولية سجلتها المنظمة الأممية أن أكثر من 150 طفلا قتلوا في عنف متعلق بالنزاع في مالي، خلال النصف الأول من 2019، مقارنة مع 77 في عموم 2018.



في الوقت نفسه، هناك 75 إصابة بين الأطفال في هجمات عنف، مقارنة مع 24 خلال نفس الفترة من عام 2018. وتشمل الإصابات عيارات نارية وحروق وكسور.



وفقا لتقرير اليونيسيف، تضاعف تجنيد واستخدام الأطفال بالمجاميع المسلحة، وهناك 99 حالة من هذا النوع في عام 2019، مقارنة مع 47 خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وجاء في التقرير أيضا أن هناك أكثر من 377 ألف طفل يحتاجون حاليا لمساعدة حماية في مالي.