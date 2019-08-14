بالصور.. حرائق مدمرة بغابات جزيرة إيفيا اليونانية

اندلع حريقا مدمرا على مساحات شاسعة من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية لتخلى السلطات قريتين ربما تكونان فى مسار النيران.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن أكثر من 120 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران بمساعدة الطائرات، مشيرة إلى أن سحب الدخان غطت العاصمة أثينا البعيدة بمسافة 110 كيلو مترات.



ولم ترد تقارير تفيد وجود ضحايا جراء الحرائق التى تشتعل أيضا فى أربعة مناطق أخرى بالبلاد.