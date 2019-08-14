مصرع مأمور "الشروق" بطلق نارى من سلاحه الميرى عن طريق الخطأ

لقي مأمور قسم شرطة الشروق مصرعه إثر إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه.



وأكد مصدر أمني لـ"الدستور"، أنه أثناء قيام مأمور القسم بتنظيف سلاحه الميري خرجت منه رصاصة عن طريق الخطأ أودت بحياته في الحال، نافيًا ما تناقلته عدد من المواقع الإخبارية عن انتحاره.



وأكد المصدر، أنه جرى نقل جثمان إلى المشرحة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.‎