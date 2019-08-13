عودة العمل لمطار البحرين الدولي بعد إغلاقه لظروف طارئة

أعلنت شركة مطار البحرين عودة العمل إلى مطار البحرين الدولي بعد تحويل 5 رحلات إلى مطار الدمام في السعودية، وطائرة إلى مطار الكويت عقب إغلاق مؤقت لمطار البحرين بالمنامة.



وأوضحت شركة مطار البحرين ان جميع العمليات في مطار البحرين الدولي عادت إلى طبيعتها اليوم بعد إغلاق مؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة إلى البحرين مساء اليوم، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.



وأغلق المدرج لمدة ساعة كإجراء وقائي حفاظا على سلامة الركاب مما تسبب في تحويل ٦ رحلات، ه منها إلى السعودية، وواحدة إلى الكويت.



وأكدت الشركة أنها اتخذت ما يلزم من خطوات لازمة وضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.