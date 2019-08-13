اليوم.. الأنبا ديمتريوس يترأس القداس الإلهى بإيبارشية ملوى

يترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، القداس الإلهي، صباح اليوم الأربعاء ـ وذلك بمقر المطرانية.



وتنظم الإيبارشية يوميًا قداسات صباحية ونهضات مسائية يومية طوال فترة صوم السيدة العذراء مريم.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو الماضي، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناءً عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.