أسعار الحديد اليوم.. و"عز" بـ11900 جنيه للطن

صرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، بأن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء خصوصًا الحديد بمختلف أنواعه.



وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر حديد المصريين سجل 11 ألفًا و800 جنيهًا للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.



وأوضح رئيس الشعبة، أن سعر حديد بشاي 11 ألفًا و850 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.